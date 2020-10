Rsa Mazzini, l'interpellanza di Lombardi: "Quale futuro per i lavoratori?"

La Spezia - Un'interpellanza sulla tutela dei lavoratori della Rsa Mazzini. Lo chiede Massimo Lombardi, della Spezia Bene Comune e Rifondazione comunista, in un'interpellanza che potrebbe essere discussa nelle prossime sedute del consiglio comunale.

Il consigliere Lombardi scrive: "Si evince una situazione molto delicata relativa alle lavoratrici ed ai lavoratori, peraltro già denunciata dai Sindacati, in relazione al rischio sul piano occupazionale ed alla qualità del servizio offerto. Si apprende infatti che da pochi giorni il terzo piano della struttura, gestito dalla cooperativa Elleuno è passato alla Cooperativa Kcs, con presa in carico di tutti i dipendenti in virtù del cambio di appalto. Detta Cooperativa Kcs è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione per le Oss, infermieri e fisioterapisti. Si evince fin da ora uno squilibrio tra le entrate e le uscite economiche. Le tempistiche per affrontare la situazione sono assai strette e necessitano di un rapido ed efficace confronto con tutte le parti interessate".