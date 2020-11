Rsa Mazzini, il centrosinistra: "Situazione fuori controllo, Asl e prefetto intervengano"

La Spezia - In Viale Alpi, di fronte alla Rsa Mazzini, c'erano anche gli esponenti politici delle opposizioni in consiglio comunale e in quello regionale. Roberto Centi, presente in entrambe le assemblee come rappresentante di LeAli a Spezia e Lista Sansa, ha spiegato che domani le Rsa saranno uno dei temi principali del consiglio regionale straordinario sulla sanità che si svolgerà a Genova. "All'interno della discussione porteremo questo caso che non è certo isolato nel panorama regionale: la situazione è sfuggita di mano - dichiara Centi - perché non è stata messa in campo la dovuta prevenzione a partire dall'estate. In più qua si sommano le questioni legate al cambio di appalto, alla cassa integrazione, ai lavori di ristrutturazione... Questa struttura era un fiore all'occhiello della nostra sanità, è finita in questa condizione. Il problema della sanità spezzina, che si innesta all'interno di uno ligure ancora più grande, è dovuto alla carenza di personale, di strutture, di servizi e a una dirigenza subalterna a Genova ed Alisa".



Presente anche il consigliere regionale del Pd, Davide Natale. "Questa - ha esordito - è una situazione fuori controllo la cui gestione non può essere lasciata a chi ha agito sino a ora. Serve un intervento urgente da parte di Asl per riprenderla in mano, altrimenti il disastro sarà anche superiore a ora. Lancio un appello al prefetto: Asl è assente e non fa nulla per mettere fine a questo scempio. Mancano personale e capacità di gestione. Il mio plauso va a chi lavora in condizioni estreme, ma non si può non più contare sulla buona volontà".



Infine, per conto, di Rifondazione comunista e della lista Spezia bene comune, anche Massimo Lombardi e Jacopo Ricciardi hanno detto la loro.

"E' inaccettabile che si chiudano i primi due piani portando gli anziani al terzo piano affermando che i lavori edili non si possano fare perché struttura Covid. È falso. Rsa Mazzini non è una struttura Covid. Solidarietà alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pazienti e alle loro famiglie che in questo momento vivono in un incertezza drammatica.

Bene hanno fatto i sindacati a presentare esposto in Procura per fare luce sulla situazione".