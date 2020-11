Rsa Mazzini, Italia viva: "Peracchini si dimetta se non riesce a tutelare i più deboli"

La Spezia - "Non sono bastati i mesi che abbiamo ancora nella memoria di diverse rsa nelle quali i nostri anziani sono rimasti vittime del Covid-19. Inutile rammaricarsi sul momento se quando si amministra non si riesce a prevenire un fenomeno che era già noto". Lo affermano in una nota Federica Pecunia e Dina Nobili, gruppo consiliare Italia Viva La Spezia. "Di fronte al ritorno del virus - continuano -, il comune su cui incide la più grande struttura di residenza e riabilitazione per anziani non ha detto, a voce del sindaco, una sola parola sul cluster che si è sviluppato all'interno della struttura stessa negli ultimi dieci giorni. Ora la stessa struttura giocoforza o forse per decisione già prevista, è divenuta un centro Covid. Tutto questo è incompatibile con quella struttura, che non ha nemmeno la possibilità di aprire le finestre per consentire la giusta areazione, per la quale non si comprende quali siano i dispositivi a disposizione degli operatori sanitari, per la quale non è chiaro in maniera trasparente quanti siano davvero ad oggi gli operatori in servizio per fare fronte alle cure dei ricoveri. Perché non sono stati trasferiti immediatamente i pazienti positivi? Perché in una settimana sì è passati da 1 a 52 positivi? Chi doveva vigilare se non l' ente che solo un mese fa era ancora gestore e tutt'ora vede nel sindaco il responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini? Basta. Avete avuto mesi per decidere come organizzare i servizi, ma con dolore vi dico non lo avete fatto, al plurale, Comune e Asl5. Oggi abbiamo un centro Covid dentro una rsa, che è sempre stata fiore all' occhiello delle precedenti amministrazioni. Peracchini invece di difendere Toti farebbe meglio a pensare al suo cattivo operato: in dieci giorni non una parola su quanto sta accadendo al Mazzini. Intollerabile. Deve dimettersi se non riesce nemmeno a tutelare la salute dei più deboli".