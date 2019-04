Rotonda di Fabiano basso, Teja pungola l'amministrazione: "E' pericolosa, serve intervento"

La Spezia - "Intervenire a spostare il semaforo lato Portovenere al fine di limitare le incomprensioni e la velocità dei veicoli riducendo di conseguenza il rischio di possibili incidenti con conseguenti danni a persone e cose. Un adeguato posizionamento di segnali luminosi o miglioramento della segnaletica stradale a pavimento che consentano di aumentare la visibilità della rotonda e delle precedenze. Un riposizionamento del cartello di precedenza all’interno della rotonda". Questo chiede il consigliere comunale di maggioranza Oscar Teja (Forza Italia - Lista Toti) nell'interpellanza rivolta a sindaco e assessore competente in programma domani sera in consiglio, riguardante la rotonda di Fabiano Basso.



"L’intersezione stradale in questione - spiega il consigliere di maggioranza - presenta una situazione di oggettiva pericolosità per tutti gli automobilisti che, a seconda del senso di marcia, si immettono da Portovenere / Cinque Terre in direzione di La Spezia, per quelli che dal quartiere di Fabiano Basso attraversano la rotonda e per chi arriva dalla città. Il numero degli incidenti e la pericolosità riscontrata permane per tutto l’anno ma aumenta in maniera preoccupante soprattutto durante i mesi estivi quando le strade sono percorse anche da turisti e stranieri che non comprendono in maniera adeguata la segnaletica e la viabilità della rotonda".