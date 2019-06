Rotazione dei dirigenti, lo schema e le linee guida

La Spezia - Prendono forma le linee guida sulla rotazione del personale delle aree a maggior rischio di corruzione elaborate sulla base dei criteri definiti nell'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale lo scorso 5 novembre.

Il documento, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, è stato pubblicato sul sito del Comune (clicca qui) e rimarrà a disposizione di eventuali proposte da parte della cittadinanza. Poi il testo sarà nuovamente sottoposto all'esame del sindaco e degli assessori per la definitiva approvazione.



Nel documento sono approfonditi il contesto normativo, i criteri generali di rotazione ordinaria, l'individuazione dell’ambito di applicazione, la rotazione straordinaria, la rotazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale, il periodo di raffreddamento (conosciuto anche come “cooling off period”), le figure infungibili, le misure alternative in caso di impossibilità di rotazione, la procedura per la programmazione della rotazione, la rotazione sperimentale, il monitoraggio e la verifica, l'informativa sindacale e le responsabilità, onde evitare inefficienze all'attività amministrativa e ai servizi forniti ai cittadini.



Contestualmente all'approvazione e alla pubblicazione delle linee guida la giunta, considerando che adottare un sistema di rotazione degli incarichi permette di prevenire il consolidarsi di “posizioni di privilegio” nella gestione di determinate attività incardinate nei processi a rischio corruttivo, viene allegato lo schema della riorganizzazione, che viene attivata quale prima misura di rotazione.



Lo schema della rotazione dei dirigenti



Servizi Educativi (affidamenti, agevolazioni)

Dott. Massimiliano Curletto

(passaggio da Dott.ssa De Angelis a Dott. Curletto 2012)

Passaggio affidamenti a SUAR e poi a CUA. Informatizzazione delle misure anticorruttive (nuovo software)

(Misure alternative a rotazione in senso stretto)



Partecipate (incarichi, nomine)

Dott. Massimiliano Curletto

Doppia Responsabilità: coordinamento strategico Dott.ssa Ghirri (misura alternativa a rotazione in senso stretto)



Università (incarichi, nomine)

Dott. Massimiliano Curletto

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità a Dott.ssa Ghirri



Servizi socio – sanitari (affidamenti, agevolazioni)

Dott.ssa Stefania Branchini

Passaggio affidamenti a CUA. Rotazione in senso stretto: Coordinamento passato nel 2017 ad Avv. Carrabba; nel 2018 a Dott.ssa Ghirri, nel 2019 a Dott. Curletto



Gare e contratti (affidamenti)

Avv. Stefano Carrabba

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità a Dott. Curletto



Amministrazione Lavori pubblici – Edilizia

Dott.ssa Laura Niggi

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Arch. Erario a Dott. Canneti (anno 2018) e Dott. ssa

Niggi (anno 2019)



Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Edilizia

Dott.ssa Laura Niggi

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Arch. Erario a Dott. Canneti e Dott. ssa Niggi



Edilizia Territoriale, Espropri, Amministrativo legale, Attività produttive, Commercio, Turismo, SUAP

Dott.ssa Laura Niggi

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità di Direzione da Arch. Erario a Dott. Canneti. Rotazione

della Posizione organizzativa e suddivisione delle responsabilità: da Dott.ssa Sorrentino a Dott.ssa Bianchi e Dott.ssa Cavallini (meno di 5 anni)



Ambiente

Dott.ssa Laura Niggi

Nuova struttura organizzativa (misure alternative a rotazione in senso stretto)



Patrimonio

Dott. Massimiliano Curletto

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Arch. Erario a Dott. Curletto 2018



Polizia Municipale

Dott. Alberto Pagliai

Rotazione del Responsabile del procedimento amministrativo; passaggio affidamenti a CUA; informatizzazione delle misure anticorruttive (nuovo software) (misure alternative a rotazione in senso stretto)



Comunicazione

Dott.ssa Rosanna Ghirri

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Avv. Piazzini a Dott.ssa Ghirri



Organizzazione dell’Ente

Segretario Generale

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Avv. Piazzini a Dott. Sortino



Decentramento

Dott. Giorgio Pellitteri

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Avv. Piazzini a Dott. Pellitteri



Segreteria Generale e Notifiche

Dott. Mario Piazzini

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Segretario Generale ad Avv. Piazzini



Pari Opportunità (Centro Irene)

Dott.ssa Stefania Branchini

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Avv. Piazzini a Dott.ssa Branchini



Archivio e Protocollo generale

Dott. Mario Piazzini

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Dott. Pellitteri ad Avv. Piazzini



Controllo di gestione - PEG (controlli)

Dott.ssa Rosanna Ghirri

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Avv. Piazzini a Dott.ssa Ghirri



Staff di Direzione - Innovazione – Formazione professionale

Dott.ssa Rosanna Ghirri

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Avv. Carrabba a Dott.ssa Ghirri



Politiche Comunitarie

Dott.ssa Rosanna Ghirria

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Dott. Curletto a Dott.ssa Ghirri



Sviluppo Economico della città - Università - Sportello Lavoro

Dott.ssa Rosanna Ghirri

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Dott. Curletto a Dott.ssa Ghirri



Trasparenza, Accesso, Privacy

Dott. Mario Piazzini

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Segretario Generale ad Avv. Piazzini



Personale

Dott. Mario Piazzini

Doppia responsabilità: trasferimento sotto la Direzione del Dott. Sortino. Informatizzazione delle misure anticorruttive (nuovo software) (misure alternative a rotazione in senso stretto)



Servizi Culturali (affidamenti, sponsorizzazioni, contributi, nomine)

Dott.ssa Marzia Ratti

Doppia responsabilità: trasferimento sotto la Direzione del Dott. Curletto e rotazione prevista per agosto 2019



Servizi Demografici, Informatici, URP (affidamenti, agevolazioni)

Dott. Giorgio Pellitteri

Doppia responsabilità: trasferimento sotto la Direzione della Dott.ssa Ghirri (misura alternativa a rotazione in senso

stretto)



Servizi Finanziari (procedura di spesa, incarichi)

Dott.ssa Barbara Rodighiero

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità di Direzione da Avv. Carrabba a Dott.ssa Ghirri



Economato (affidamenti)

Dott. Massimiliano Curletto

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità di Direzione da Avv. Carrabba a Dott. Curletto. Affidamenti tramite Mepa



Lavori pubblici - Amministrazione contabilità

Dott. Laura Niggi

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Dott. Canneti a Dott. ssa Niggi



Sicurezza luoghi di lavoro

Dott. Gianluca Rinaldi

Rotazione in senso stretto: Passaggio responsabilità da Dott. Canneti a Dott. Rinaldi



Servizi cimiteriali (affidamenti)

Dott. Claudio Canneti

Passaggio affidamenti a CUA. Project financing. Informatizzazione delle misure anticorruttive (nuovo software) (misure alternative a rotazione in senso stretto)



Ciclo dei rifiuti (controllo)

Dott. Claudio Canneti

Condivisione responsabilità con Ufficio Partecipate e con Ambiente. Passaggio affidamenti a CUA. Informatizzazione delle misure anticorruttive (nuovo software) (misure alternative a rotazione in senso stretto)



Impiantistica sportiva

Dott.ssa Laura Niggi

Rotazione in senso stretto: da Dott. Canneti a Dott.ssa Niggi. Rotazione della Posizione organizzativa e suddivisione delle responsabilità: da dott.ssa Raffellini a Dott. Colombo e Dott. Rolla



Manutenzioni/progettazioni/verde (affidamenti), Protezione civile, Energia/impianti, mobilità (agevolazioni)

Dott. Gianluca Rinaldi

Nuove strutture organizzative, doppia PO (Su Energia/Impianti: Cereghino e Godani), accentramento affidamenti presso CUA (misure alternative alla rotazione), definizione accordo quadro (suddivisione del procedimento tra tecnici e legale), informatizzazione e tracciabilità misure anticorruttive



Canile Municipale (affidamento)

Dott. Massimiliano Curletto e controlli Dott. Alberto Pagliai

Rotazione in senso stretto: da Dott.ssa Niggi a Dott. Curletto e Pagliai. Rotazione della Posizione organizzativa: da Dott. Biso a Dott. Baudone



Incarichi

Tutta la dirigenza

Controllo decentrato da parte del Controllo di Gestione