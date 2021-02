Rosson nominato Presidente della commissione Affari Istituzionali e Bilancio della Provincia

La Spezia - Oggi il capogruppo della Lega in Provincia Alessandro Rosson è stato nominato Presidente della commissione Affari Istituzionali e Bilancio dell'Ente.

"Esprimo grande soddisfazione per questa nomina - commenta Rosson - e ringrazio i colleghi della maggioranza per aver indicato il mio nome alla guida di questa importante commissione. Come sempre darò il massimo per onorare il ruolo che mi è stato assegnato".

Massima soddisfazione per la nomina del capogruppo Rosson anche da parte del presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, della senatrice Stefania Pucciarelli e del deputato Lorenzo Viviani.