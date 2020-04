Rosson in Provincia eredita il posto e le deleghe da De Ranieri

La Spezia - Il Consigliere comunale di Bonassola Alessandro Rosson è subentrato in Consiglio Provinciale al dimissionario Andrea De Ranieri.

Dopo la sua elezione a Presidente, Pierluigi Peracchini assegnò alcune deleghe ai Consiglieri provinciali con un Decreto del 8 agosto scorso, tra queste la materia dei Trasporti e del TPL all’ex Consigliere De Ranieri.

L’attribuzione di deleghe è una facoltà che la legge 56/2014 (cosiddetta “Delrio”) ha offerto ai Presidenti di Provincia quale strumento di loro diretta collaborazione nell’esercizio delle prerogative di Organo esecutivo dell’Ente. Quest’oggi, con proprio Decreto, Il Presidente Peracchini ha confermato le deleghe assegnate a suo tempo ai Consiglieri provinciali e al neo Consigliere Rosson sono state attribuite quelle relative ai Trasporti e al TPL precedentemente curate da De Ranieri.

«Ringrazio tutti i Consiglieri delegati per il oro sostegno e per il prezioso contributo che mi offrono nel governo della Provincia -ha dichiarato il Presidente Pierluigi Peracchini- Ringrazio inoltre il Consigliere Alessandro Rosson per aver accettato con entusiasmo di collaborare con me e tutta l’Amministrazione su tematiche molto delicate e complesse come il TPL, attualmente interessato da un processo di profonda riorganizzazione che intercetta un Servizio importante per tutti i nostri concittadini ».