Rosson e Medusei: "Obbligo di indossare la maschierina per chi usa i mezzi Atc"

La Spezia - "Pugno duro e tolleranza zero per chi non rispetta le regole". Così hanno deciso il capogruppo della Lega in Provincia Alessandro Rosson con delega ai Trasporti e l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, Gianmarco Medusei, con una decisione inoltrata e recepita dall’amministratore delegato di Atc Esercizio, Francesco Masinelli.



Medusei e Rosson hanno infatti preteso e ottenuto che l’obbligo delle mascherine per salire sui mezzi Atc e l’osservanza del numero massimo dei passeggeri venga fatto rispettare dal personale viaggiante anche a costo di fermare la corsa.

"Come consigliere delegato ai trasporti combatto da settimane insieme all’assessore Medusei per tutelare la sicurezza e la salute degli utenti e del personale Atc. Dalla prossima settimana non verranno tollerate situazioni che non siano in linea con le nostre direttive: gli autisti Atc dovranno in caso di violazione fermare la corsa e contattare immediatamente le forze dell’ordine".