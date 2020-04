Rosson chiede alla Provincia di fare il punto sulle infrastrutture

La Spezia - Il capogruppo della Lega in Provincia Alessandro Rosson ha chiesto un’ampia verifica sullo stato di tutti i ponti e dei viadotti provinciali, richiesta che si è tradotta nella convocazione del consiglio provinciale per la data del 15 Aprile con oggetto: situazione della Ripa, elaborazione di un piano provinciale sulla viabilità, situazione attuale ponti e viadotti.

Rosson riporterà all’attenzione del Presidente-Sindaco Peracchini la proposta della Senatrice Stefania Pucciarelli su un ampio riassetto infrastrutturale nella zona tra Santo Stefano Magra, Ceparana e i collegamenti con la Lunigiana, riconsiderando la realizzazione della Variante Cisa.

In accordo con l’assessore comunale alla sicurezza Gianmarco Medusei, il capogruppo Rosson chiederà inoltre, al Presidente Peracchini una pronta verifica sullo stato attuale del cavalcavia in Viale San Bartolomeo sta destando qualche preoccupazione tra i cittadini.

Gli esponenti della Lega ribadiscono come “la ripresa del nostro fragile territorio dipenda molto anche dalla qualità delle nostre infrastrutture che devono essere sicuramente potenziate e costantemente monitorate”.