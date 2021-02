Rosson: "Un'altra aggressione ad un autista Atc, sicurezza sui bus va rafforzata"

La Spezia - “Ennesima aggressione ad un autista di Atc. Ieri sera sulla linea 3 verso le 20. Questa mattina in Provincia nella videoconferenza con le rappresentanze sindacali sono stato informato dal delegato Ugl Paolo Carrodano dell’ennesimo gravissimo episodio che vede coinvolto il personale viaggiante di Atc”. Lo afferma il capogruppo della Lega in Provincia Alessandro Rosson, che aggiunge: “Come consigliere provinciale delegato al Tpl mi sono subito rapportato con l’ad di Atc Francesco Masinelli e con il Presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei, già assessore alla sicurezza del Comune della Spezia, per attivare le iniziative necessarie atte a rafforzare la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, aumentando la presenza delle forze dell’ordine e l’utilizzo anche dei vigilantes".