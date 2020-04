Rosson (Lega) a Peracchini: "Mascherine per accedere a supermarket e mercati all'aperto"

La Spezia - Bocca e naso coperti da una mascherina per andare a fare la spesa. La richiesta arriva da Alessandro Rosson che – scrive sul suo profilo Facebook - “come capogruppo in Provincia della Lega chiedo al sindaco (e presidente della Provincia, ndr) Peracchini di adottare provvedimenti analoghi a quelli adottati dall’ottimo presidente Zaia in Veneto. Mascherine obbligatorie per poter accedere ai supermercati e ai mercati all’aperto”. L'intervento social dell'avvocato ex Fratelli d'Italia ha riscosso del consenso. Ma non è piaciuta a tutti, ad esempio alla moglie del menzionato primo cittadino del capoluogo, la signora Carla Formentini. “È a conoscenza o no che l'Europa ci ha chiuso la porta in faccia e Germania e Francia hanno bloccato materiale sanitario verso l'Italia – ha scritto a Rosson in un commento -? Se il Comune,riuscirà a distribuire le mascherine, é grazie al gemellaggio che ha con la Cina. Le mascherine sono arrivate due giorni fa! Non facciamo demagogia inutile”.