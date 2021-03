Rosson (Lega): "Perplesso da Toti, anche gli avvocati sono fra i soggetti da vaccinare"

La Spezia - Il capogruppo della Lega in Provincia e avvocato Alessandro Rosson si dice "perplesso" sulla scelta fatta dal governatore Toti di somministrare il vaccino solo ai magistrati e al personale di cancelleria dei Tribunali. Il consigliere leghista sottolinea come le parti essenziali del processo, senza le quali questo non esisterebbe, siano il Pubblico Ministero, la parte pubblica e l’imputato che si costituisce mediante il difensore e il Giudice. Continua Rosson "condivido le parole del presidente dell’Ordine degli avvocati di La Spezia Angelini e del presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova Cocchi, che ha scritto a Regione e Ministro ribadendo come gli avvocati siano indispensabile parte del processo e come la categoria degli avvocati sia esposta agli stessi rischi - con udienze, colloqui in carcere, deposito atti e incontri con i propri assistiti – di quella dei magistrati. Il Ministero della Salute ha stabilito le priorità iniziali: operatori sanitari e sociosanitari oss; personale e ospiti di residenze per anziani rsa; cittadini nati prima del 1941; persone ultravulnerabili, affette da patologie o disabilità, a prescindere dall’età. A quel punto si scende con gli anni (18/65) e si arriva a insegnanti e personale scolastico, protezione civile, forze armate e di polizia, personale e detenuti delle carceri, luoghi di comunità e altri servizi essenziali". "Ritengo - conclude Rosson - che gli avvocati, come nella vicina Toscana, debbano essere annoverati tra i soggetti che sono garanti di un servizio pubblico essenziale per il Paese e auspico che si voglia al più presto procedere in tal senso".