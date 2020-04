Rosson: "Dimezzare la Tari per negozi, bar, ristoranti e uffici"

La Spezia - Parte dal capogruppo della Lega in Provincia Alessandro Rosson la proposta di ridurre la Tari 2020 del 50 per cento.

"Il Dpcm ha imposto a causa del Covid la chiusura forzata di negozi, ristoranti, bar, uffici, strutture ricettive e numerose altre attività commerciali, mettendole in una grave situazione di difficoltà economica. Per cercare di sostenere quella che di fatto è la spina dorsale della nostra economia - afferma Rosson - mi sto coordinando a livello provinciale con i consiglieri della Lega eletti nei vari comuni iniziando da Vezzano Ruggia, Sarzana Iacopi, Ameglia Frati, Bonassola Ameri, Bolano Mari, Framura Rosson per far approvare a breve un ordine del giorno che proponga la riduzione della Tari nella misura di almeno il 50 per cento: i locali e gli immobili chiusi su ordine del Governo, non hanno prodotto rifiuti risultando in obiettive condizioni di non utilizzabilità e molto pochi ne produrranno nei prossimi mesi.

La proposta del capogruppo Rosson trova conforto anche nella Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito come l’immobile non utilizzato, documentalmente provato, sarebbe incapace di produrre rifiuti e di conseguenza farebbe venir meno il presupposto impositivo.

Auspico che da anche da parte del Governo che molto ha promesso e poco mantenuto, ci sia un aiuto economico per sostenere questa iniziativa che non può e non deve ricadere, come spesso succede, solo sulle deboli casse delle amministrazioni locali".