Rossetti (Pd): "Terzo settore a rischio con la manovra, il governo faccia un passo indietro"

La Spezia - “Il Governo che ha comunicato di eliminare la povertà in Italia, attacca il terzo settore raddoppiando le tasse proprio alle realtà no profit. Siamo di fronte a una impreparazione e una contraddizione senza precedenti”. Lo afferma afferma Sergio Rossetti, consigliere Pd in Regione Liguria che in una nota prosegue: “La decisione colpisce le associazioni di volontariato e di promozione sociale che svolgono un’opera capillare di protezione sociale e rispondono con efficacia alle esigenze dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Per svolgere queste attività ne organizzano altre marginali, nei limiti di ciò che è consentito dalla legge, che portano a un equilibrio economico. La volontà di colpire le attività produttive produce una tempesta perfetta capace di fare crollare il meccanismo che ha tenuto finora. Ci auguriamo che alla promessa del Governo di tornare indietro seguano i fatti concreti per evitare che servizi utili ai cittadini e gestiti da altri cittadini volontari semplicemente spariscano. Non vorrei che dovendo porre la fiducia, alla fine fosse il mondo della gratuità a pagare il conto del consenso giallo verde”.