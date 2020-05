Romano libera, Rosson (Lega): "Riscatto milionario per chi si caccia nei guai irresponsabilmente"

La Spezia - E' libera la giovane cooperante Silvia Romano, rapita un anno e mezzo fa in Kenya e tenuta ostaggio da terroristi islamici. Tutti felici, senza se e senza ma? Non proprio. Tra la voci fuori dal coro, quella di Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in consiglio provinciale. L'avvocato bonassolese, ha digitato su Facebook un post senza peli sulla lingua: "Il ministro Pd De Micheli - scrive l'esponente salviniano - esulta per la liberazione della volontaria Silvia Romano. Ricordo che l’Italia e Giggino Di Maio non hanno fatto nessun lavoro di intelligence, ma hanno semplicemente piegato la testa e pagato 4 milioni di euro per il suo riscatto, soldi che andranno a finanziare il terrorismo islamico. Mi fa schifo uno Stato che cede al ricatto soprattutto quando paga milioni di euro per chi irresponsabilmente va a cacciarsi nei guai in paesi esteri ad alto rischio. Usa, Russia, Inghilterra, Cina non pagano riscatti; che piccolo paese siamo diventanti o forse faceva comodo in questo periodo di difficoltà del governo, che non riesce a mettere neanche poche centinaia di euro nelle tasche degli italiani pagarsi un po’ di pubblicità?".