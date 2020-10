Ritorna l'annuale intervista di Orlando con Labate, ma questa volta sarà tutto online

La Spezia - Venerdì 23 ottobre alle 17 si terrà il consueto appuntamento autunnale di Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico, che sarà intervistato da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, per la prima volta l’iniziativa non si svolgerà in presenza ma online. Sarà infatti possibile seguirla nella piazza virtuale di Facebook dalla pagina “Andrea Orlando”, “Andrea Orlando La Spezia”, “Partito democratico La Spezia”.

Labate intervisterà Orlando sui temi di più stretta attualità politica sia locali che nazionali.