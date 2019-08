Ritocco all'assetto dirigenziale, incarico di vertice per l'ingegner Rolla

La Spezia - Riassetto per i 'Servizi tecnici' del Comune della Spezia dal primo settembre. L'amministrazione Peracchini ha provveduto a un restyling del Dipartimento, al quale fanno riferimento le Strutture organizzative Lavori pubblici, Urbanistica e Amministrativa. Confermato alla guida dei 'Servizi tecnici' l'ingegner Claudio Canneti, che avrà inoltre il timone in mano per gli ambiti Progetti speciali, Piano regolatore portuale, Piano delle opere pubbliche, Ciclo rifiuti e Aree verdi. Alla guida della struttura organizzativa Lavori pubblici ecco l'ingegner Riccardo Rolla, assunto a tempo indeterminato dalla graduatoria a seguito dell'attuazione del Piano dei fabbisogni di personale 2019. E' stato proprio il 'fattore Rolla', “dipendente in servizio incaricato di alta professionalità”, come si legge in delibera, a far emergere “la necessità di rivedere l'intera struttura degli incarichi dirigenziali del Dipartimento servizi tecnici”, una revisione frutto di un'analisi condivisa tra assessorati e vertici del Servizio. Rolla avrà sotto la sua ala i seguenti ambiti, o, come si dice in gergo, C.d.r. (Centri di responsabilità): Edilizia pubblica, Sicurezza, Strade e segnaletica, Sicurezza del lavoro.



Chiavi della Struttura organizzativa urbanistica in mano all'ingegner Gianluca Rinaldi, per il quale oltre a quella dei C.d.r. canonicamente previsti dalla struttura stessa (Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Grafici e rilievi, Edilizia privata, Portualità, Demanio, Decoro della città) c'è anche la dirigenza dei C.d.r. Energia, Protezione civile e Mobilità, che afferiscono alla Struttura Lavori pubblici. La terza e ultima Struttura organizzativa (Amministrativa) è cosa dell'avvocato Laura Niggi: qua i C.d.r. sono Commercio e turismo, Sport, Espropri, Attività produttive, Suap, Amministrazione e contabilità, Ambiente e Amministrativo legale. All'avvocato Niggi anche il servizio dipartimentale Cimiteri, precedentemente in capo all'ing. Canneti. I ritocchi all'assetto organizzativo, si legge infine in delibera, non modificano le attuali 'pesature' e ne gli stipendi per il 2019.