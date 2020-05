Ritardi, confusione e pochi mezzi. La Fase 1 raccontata da chi l'ha vissuta in corsia

La Spezia - Scelte cruciali prese in ritardo, mancanza di dispositivi di protezione, scarsa comunicazione tra vertici e personale, carenze di lunga data nelle strutture e nel personale, accentramento delle decisioni a Genova, permessi negati e ferie bloccate. E ovviamente i tamponi ai sanitari, in ritardo o persi sulla via dei laboratori. Una gestione che viene definita "caotica e inefficace" dal Nursind. I sindacati dei sanitari, medici ed infermieri, hanno la possibilità di raccontare dall'inizio alla fine cosa è stata per loro la Fase 1 nell'ASL5. Le febbrili settimane della grande ondata dell'epidemia da Covid "hanno messo in luce tutte le falle del nostro sistema sanitario locale, già presenti in passato", spiega il dottor Salvatore Barbagallo. Il presidente dell'Ordine provinciale dei medici è uno degli auditi dalla quarta commissione presieduta da Marco Frascatore. Tema che arriva sul tavolo a richiesta del commissario Roberto Centi che vorrebbe "capire cosa è successo nelle Fase 1, cosa sta succedendo nella Fase 2 e cosa succederà nella Fase 3”. Come lui, molti cittadini.



Tre ore fitte, con qualche momento di tensione polemica tra maggioranza ed opposizione. Sebbene gli ospiti, tutti tecnici del settore, sottolineino a più riprese di non parlare "per dare un giudizio politico", come esplicita più volte la dottoressa Michela Ardini. La segretaria del sindacato ANAAO-Assomed, più pacata nei toni, e Assunta Chiocca, del Nursind toccano gli stessi punti. Si parte dai tempi di reazione. Il 30 gennaio viene dichiarata l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ma qui le tende pre-triage arrivano solo l'8 marzo, viene ricordato. "Poteva essere attivato molto prima, visto che è un presidio molto utile per evitare la commistione tra pazienti - sottolinea Ardini -. L'ospedale Sant'Andrea ha carenze logistiche ovvie che si vedono già nella gestione routinaria, ma in questo caso la scaletta di assegnazione dei percorsi dedicati non è stata tempestivamente comunicata agli operatori. Quello che si poteva fare era anticipare agli operatori le future mosse: “Quando questo reparto sarà pieno, attiveremo questo...”. Credo che in futuro sarebbe utile una comunicazione diretta migliore, non solo dei protocolli formali ma anche della loro applicazione".

Si lamenta la poca capacità della dirigenza dell'ASL5 di adattare alla realtà locale le procedure che arrivavano premasticate da Roma, via Alisa, nei protocolli. "Sono arrivate direttive regionali che ci sono state inoltrate dall'azienda così come le avevano ricevute - accusa Chiocca -. L'ASL ha fatto un copia/incolla senza mai aggiungere proprie specifiche sui protocolli o sulle procedure". Stesso concetto dalla dottoressa Ardini: "In futuro si potrà essere più elastici dove si notino norme deficitarie. In Veneto hanno fatto un uso molto più massiccio del tampone rispetto a quanto suggerito dallo stesso governo e hanno avuto risultati molto buoni. Da noi si è applicato il principio per cui non bastavano i sintomi per testare, ma serviva anche il link epidemiologico (il contatto con un contagiato o un passaggio dalla cosiddetta zona rossa, ndr). E questo nonostante si fosse già iniziato a capire che il contagio aveva valicato i confini dell'allora zona rossa".



La questione della carenza di tamponi e della loro gestione è un tema centrale. "Abbiamo avuto una scarsa disponibilità iniziale di tamponi e la loro lettura era centralizzata a Genova nei primi tempi - spiega Ardini -. I risultati e le risposte che cercavamo arrivavano quindi in ritardo, alcuni tamponi sono stati persi. La carenza e la difficoltà nella refertazione non ha permesso di estendere i tamponi ai soggetti non a rischio, cosa che sarebbe stata utile. Un problema non solo locale peraltro. Da quando la lettura è stata disponibile anche alla Spezia, il ritmo è migliorato ma è emersa a quel punto la carenza dei reagenti. Tanto che ancora oggi stiamo ultimando lo screening del personale sanitario".

Il ritardo nei test ha causato un effetto a catena secondo il Nursind, che ha consegnato a commissari una memoria prima dell'appuntamento. "Ai pazienti ricoverati per altra causa il tampone veniva fatto oltre il tempo utile, con il risultato che il personale vi era rimasto a contatto spesso senza protezioni - spiega Chiocca -. Per paradosso hanno retto meglio i reparti dichiarati Covid, dove si lavorava con pazienti notoriamente infetti e con buona disponibilità di dispositivi di protezione. Invece nei reparti non Covid, che Alisa ha voluto dichiarare a basso o medio rischio, abbiamo avuto il maggior numero di contagi tra gli infermieri perché i dpi erano pochi". Le accuse non finiscono qui: "Noi infermieri siamo stati addirittura delegittimati nell'utilizzo, perché ci è stato detto che avremmo fatto terrorismo nei confronti dei pazienti. Il personale, se non mostrava sintomi, non riceveva il tampone. Forse perché scoprire un infetto avrebbe significato perderlo dal servizio. E noi siamo ed eravamo già sotto organico".

Chiocca si sofferma poi sulle parole del presidente Giovanni Toti in merito al caso dei tamponi ai sanitari, perduti prima, durante o dopo il trasferimento a Genova per essere processati. Ad una domanda di CDS aveva risposto in conferenza: "Cosa dobbiamo fare fucilare un infermiere che perde i tamponi dopo 12 ore di lavoro?". Una frase che ancora oggi non va giù alla sindacalista. "Il fatto di aver perso alcuni tamponi è gravissimo. Gravissimo! - tuona sull'argomento Chiocca -. Il presidente della Regione ha lasciato intendere ci fosse una responsabilità degli infermieri stessi, dimostrando di non conoscere il nostro lavoro e le nostre competenze. Su questo sono state fatte diffide a livello legale".



I commissari Umberto Maria Costantini e Fabio Cenerini tenteranno di spiegare che il governatore intendeva sottolineare "il pesante grado di stress del momento, non puntare il dito contro la categoria". A quel punto si è già innescato il giro degli interventi. Massimo Caratozzolo sottolinea lo stato di Cenerentola ligure della sanità spezzina, proponendo "una sanatoria che riporti a numeri più accettabili il personale dell'ASL5". Federica Pecunia parlerà di "una gestione organizzativa non all'altezza e una gestione degli ospedali da rivedere. Si è rimarcata la Genova-centricità della sanità di questa regione che ha commissariato le aziende locali". Lorenzo Forcieri allargherà il quadro sottolineando il "protagonismo delle Regioni e la confusione gestionale, non solo in Liguria. Quanto ci viene raccontato oggi ce lo conferma". L'assessore alla sanità Gianmarco Medusei ringrazia degli spunti: "Ci auguriamo di sentire presto anche chi ha partecipato alla cabine di regia e l'azienda stessa”. Si prende da più parti il Veneto come esempio di buona gestione. “Zaia è andato contro le linee ministeriali, quindi è evidente che le linee ministeriali erano sbagliate”.

Lì il contributo della rete dei medici di famiglia viene descritta come una delle chiavi dell'efficacia d'intervento. Luigi Liguori è anche uno di questi, oltre che essere commissario. "Ho vissuto il dramma della prima fase in cui la confusione era totale - dice -. Abbiamo attivato un protocollo irrazionale e deleterio per i malati, che venivano lasciati a casa in attesa di tamponi che non arrivavano e venivano ricoverati solo in condizioni avanzate. Tanto è vero che abbiamo avuto decessi per ricoveri tardivi. I medici di famiglia sono rimasti fuori da questa gestione perché non ci sono stati forniti dispositivi di protezione. Quando abbiamo cercato di parlare con qualcuno, che fosse Alisa o ASL5, abbiamo trovato solo dei muri".



E c'è infine la difficoltà di raggiungere i vertici, sottolineata da ogni parte. Il commissario straordinario Daniela Troiano, il direttore sanitario Maria Antonietta Banchero e il direttore sociosanitario Maria Alessandra Massei hanno declinato l'invito al consiglio comunale straordinario di due settimane fa. Ma a parte il dottor Barbagallo, che ammette di essersi potuto confrontare più volte in questo periodo, per gli altri attori in gioco i contatti sono stati a dir poco rarefatti. "Dei tanti tentativi fatti, in tutto questo tempo abbiamo ricevuto una sola breve risposta sull'utilizzo del personale nei reparti Covid sulla base della competenza - ricorda Chiocca -. Dal 4 marzo l'ASL interrompe ogni comunicazione con il sindacato. Il direttore sanitario poi è sempre stato assente per noi".

Ora gli scienziati avvertono sulla possibilità di una nuova ondata di contagi. Ci sono ora alcune settimane per arrivare ad affrontare l'eventualità con altri presupposti. "La Fase 1 è stato un impegno molto gravoso per gli infermieri, che non hanno mai usato la malattia se non in casi gravi e che non hanno mai usato congedi se non per necessità famigliari - chiede infine Chiocca -. I congedi 104, previsti dal decreto, sono stati negati da ASL5 a causa della carenza di personale. Tuttora abbiamo ferie bloccate in Asl5, mentre non ci risulta la situazione sia la stessa al Gaslini o all'ospedale di Chiavari".