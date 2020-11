Ristori bis, Gagliardi (Cambiamo!): "Pieno sostegno alle categorie rimaste escluse"

La Spezia - “Tutte le categorie rimaste escluse dal primo dl ristori possono contare sul nostro pieno sostegno alla loro inclusione nel prossimo decreto bis”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Parliamo di numerose attivita’ da quelle impegnate negli eventi come le fiere o nel wedding, le pasticcerie all’ingrosso, le sartorie e lavanderie professionali ma anche nella produzione cinematografica e televisiva, i laboratori fotografici, delle pubbliche relazioni e comunicazioni e molte altre ancora. E’ nostro obiettivo far raggiungere alla piu’ alta percentuale di imprese i rimborsi e gli sgravi fiscali dovuti al seguito del fermo delle attivita’ a causa del contagio da Covid-19. Non possiamo assolutamente permettere che nessuno venga lasciato indietro in un periodo così duro per l’economia della nostra regione”, conclude.