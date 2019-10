Rinviata ancora una volta la commissione su Call&Call: Nobili, Liguori e Caratozzolo non ci stanno

La Spezia - "Intendiamo denunciare pubblicamente la gravità dell’ennesimo rinvio, comunicatoci questa mattina, della III commissione consiliare sulla vicenda Call&Call fissata per martedì prossimo. Per quanto si comprendano le ragioni delle sigle sindacali che, in allegato, chiedono di aspettare fino a fine mese per le dichiarazioni di Umberto Costamagna, si fa presente che si tenta di convocare la suddetta commissione da gennaio scorso e che ora la situazione necessita di risposte sullo stato delle cose e chiarimenti urgenti da parte di Costamagna, non di ulteriori rinvii". Così i consiglieri comunali Dina Nobili, Massimo Caratozzolo e Luigi Liguori commentano il rinvio della commissione sulla situazione attuale e sul futuro del call center delle Pianazze.



"Nulla infatti - proseguono i tre membri dell'opposizione - vieta di fare un primo punto di approfondimento della situazione, che è certamente complessa e delicata, ma anche urgente e non ulteriormente procrastinabile anche per dare risposte alle tante famiglie che traggono reddito da questa importante realtà occupazionale del nostro territorio".