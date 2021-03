Rimpasto: Peserico in giunta, Galante pronto a entrare in consiglio

La Spezia - Tanto tuonò che piovve. Al termine di settimane di fuoco per i rapporti tra il sindaco Pierluigi Peracchini e i vertici locali di Forza Italia e Liguria popolare, il primo cittadino ha effettivamente concluso il rimpasto di giunta avviato ormai sei mesi fa.

Giacomo Peserico è stato nominato assessore a Bilancio, Finanze, Tributi e Attuazione del programma, mentre il ruolo di vice sindaco è stato affidato a Giulia Giorgi.



Con il nuovo membro di giunta esponente di Forza Italia Peracchini ha dunque esaudito parte delle richieste di rappresentanza in giunta avanzata da Giovanni Grazzini e da Andrea Costa, ma l'area totiana otterrà un consigliere in più, visto che al posto di Peserico dovrebbe entrare in aula Caludio Galante, ex sindaco di Brugnato, oggi appartenente alla galassia di Cambiamo.

Una concessione a chi chiedeva un ridimensionamento degli arancioni a Palazzo civico sembra essere invece la revoca dell'incarico di vice sindaco a Genziana Giacomelli e l'affidamento alla giovane assessore leghista Giorgi.



“Il mio personale benvenuto a Giacomo Peserico, nuovo assessore della Giunta – dichiara Peracchini – la grande competenza e stima del neo assessore è credo riconosciuta da tutti, come il suo storico e coerente impegno politico nelle fila di Forza Italia da ormai tre mandati. Sono sicuro che la sua grande professionalità sarà utile e dirimente nell’ormai ultimo anno prima delle elezioni amministrative”.



“Ringrazio moltissimo il sindaco per la fiducia che ha riposto in me due anni fa, conferendomi l'incarico di vice sindaco - il commento dell'assessore Genziana Giacomelli -. È stato un onore ricoprire questo ruolo, per il quale ho messo massimo impegno. È stata un'esperienza importante, che ha arricchito il mio lavoro a servizio dei cittadini. Il mio mandato naturalmente non finisce qui, c'è ancora molto da fare, proseguirò i miei compiti di assessore con la stessa dedizione ed entusiasmo avuto sinora. Porgo inoltre i miei migliori auguri di buon lavoro alla nuova vice sindaco Giorgi: passo volentieri il testimone a un'altra donna della giunta.”