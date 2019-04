Rimborsi consiglieri provinciali, tutti d'accordo tranne Nobili: "Regolamento aleatorio"

La Spezia - La Provincia della Spezia si è ufficialmente dotata di un regolamento sui rimborsi dei consiglieri, andando a colmare il vuoto creatosi dopo la Riforma Delrio. Il testo è stato approvato oggi in consiglio provinciale con tutti i voti favorevoli eccezion fatta per Dina Nobili: l'esponente Pd, consigliere di minoranza, ha infatti detto no al regolamento. “Ho votato contro - spiega perché non si possono creare situazioni di difficile controllo sui rimborsi ai consiglieri provinciali. Rimborsare il parcheggio quando i dipendenti si devono pagare gli abbonamenti? Non specificare i casi in cui il consigliere ha diritto al rimborso? No! Non sono d’accordo! Ci vuole chiarezza e trasparenza. L’ho detto in consiglio: essendo il nostro un incarico gratuito può essere corretto riconoscere a chi viene da fuori comune un rimborso chilometrico per le partecipazioni alle riunioni ufficiali. Ma non può essere scritto 'per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate connesse all’esercizio del proprio mandato'! Basta una riunione o un appuntamento? È sufficiente il deposito di un’interpellanza? Troppo aleatorio. Non potevo accettarlo e, senza successo, ho chiesto di rivedere il testo”. In ogni caso, l'assemblea tutta si è impegnata a riunirsi in consiglio possibilmente in orario extralavorativo – in modo da evitare per quanto possibile i rimborsi ai datori di lavoro – e ad avvalersi dei rimborsi in modo assolutamente oculato e parsimonioso, come auspicato dallo stesso presidente Giorgio Cozzani.