Rimborsi consiglieri provinciali, ecco come funziona

Il chiarimento dell'ente.

La Spezia - Riceviamo dalla Provincia della Spezia



A seguito delle informazioni apparse oggi sulla stampa locale circa il Regolamento approvato ieri dal Consiglio Provinciale in materia di rimborsi spese per le attività degli Organi elettivi provinciali, si ritiene, per correttezza e opportuna trasparenza amministrativa, precisare quanto segue. Gli incarichi di Presidente, Consigliere, Consigliere delegato, Capogruppo e componente di Commissione sono esercitati in forma totalmente gratuita non essendo prevista la corresponsione di nessuna indennità né gettone.

In applicazione di specifiche disposizioni di legge e secondo i criteri della giurisprudenza della Corte dei Conti, il Regolamento adottato ha disciplinato il procedimento di rimborso delle spese anticipate, e dunque effettivamente sostenute dagli organi elettivi, per l’esercizio delle funzioni strettamente inerenti il ruolo. La delibera approvata ieri in Consiglio Provinciale non ha previsto alcun incremento di budget dedicati.

Le spese oggetto del rimborso sono quelle debitamente documentate, preliminarmente verificate dagli Uffici preposti dell’Ente e riguardano esclusivamente l’uso del mezzo proprio (rimborso chilometrico e spese connesse) per quei Consiglieri che risiedono al di fuori del Comune della Spezia. Non è prevista la corresponsione di buoni pasto né, tanto meno, il rimborso di spese per pasti. Nella medesima seduta del Consiglio di ieri è stata unanimemente condivisa l’indicazione operativa di concentrare le attività dei vari Organismi (Consigli e Commissioni) nel medesimo giorno così da contenere ulteriormente il ricorso agli spostamenti da parte dei Consiglieri. Si segnala, infine, che il testo regolamentare approvato è analogo alla medesima disciplina applicata in tutte le Province d’Italia.