Rifondazione ricorda lo storico segretario Aldo Lombardi

La Spezia - "Domani, 9 marzo, Rifondazione comunista ricorderà la scomparsa di Aldo Lombardi, storico segretario provinciale che ci lasciò improvvisamente età di 63 anni. Aldo fu un personaggio indimenticabile per tutti gli spezzini. Con le sue lotte, con la sua caparbietà e coraggio, Lombardi seppe stare con fierezza dalla parte degli ultimi della società: lavoratori, disoccupati, migranti, pensionati. Un amore per la gente ancora oggi ricambiato, a distanza di sedici anni da quella tragica scomparsa". La federazione spezzina di Rifondazione comunista ricorda così la figura di Lombardi.



"Il 9 marzo dell'anno scorso coincise con l'inizio del lockdown generale, uno dei periodi più bui della storia italiana recente, e non fu possibile commemorarlo presso il cimitero della Pieve. Anche quest'anno l'omaggio ad Aldo sarà circoscritto ai familiari, al figlio Massimo e la sorella Nadia, oggi amministratori locali nei Comuni di Spezia e Vezzano Ligure. Perché è necessario, in questi tempi ancora oscuri, ricordare l'uomo, il compagno, la guida che oggi più che mai manca alla politica e a tutta la sinistra spezzina", concludono da Rifondazione.