Rifondazione piange la scomparsa del professor Silvano D'Alto

La Spezia - Rifondazione Comunista spezzina piange la scomparsa del professor Silvano D'Alto, avvenuta lo scorso 1 maggio ad 82 anni, dopo una lunga malattia.

"Uomo di grandissimo spessore intellettuale e umano - si legge in una nota - è sempre stato al nostro fianco nella battaglie in difesa dell'ambiente e dei beni comuni. Nonostante i tanti anni di carriera all'università di Pisa, il professore non ha mai dimenticato il legame con la sua terra di origine, la Val di Magra e la provincia spezzina. Urbanista, sociologo e architetto di fama internazionale, allievo del mitico professor Michelucci, D'Alto è stato un punto di riferimento nelle battaglie ambientali contro la cementificazione selvaggia e per un'urbanistica al servizio della collettività e non delle speculazioni dei soliti noti. Lo ricordiamo con affetto nell'iniziativa del dicembre del 2008 a Sarzana, quando, assieme ad Haidi Giuliani, tenne una bellissima conferenza sulle periferie urbane e in numerose altri incontri organizzati da Rifondazione negli anni. Ciao Maestro, non ti dimenticheremo!".