Rifondazione piange il "compagno" Ruggero Sarbia

La Spezia - "Rifondazione Comunista spezzina piange la morte del compagno Ruggero Sarbia, stroncato prematuramente da una lunga malattia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Già lavoratore di Termomeccanica, Sarbia non ha mai lesinato l'impegno politico nelle fila del Pci e poi in Rifondazione, della quale ha fatto parte per anni del Comitato Politico Federale di via Lunigiana.



La grande passione politica di Ruggero si è particolarmente spesa nelle battaglie in difesa del territorio della sua amata Calice al Cornoviglio, borgo di origine da lui mai dimenticato e sempre portato nel cuore. Il compagno Sarbia ci mancherà, per la sua verve sanguigna e genuina che lo contraddistingueva e il suo sincero attaccamento al partito e ai valori della sinistra e del comunismo.



I compagni spezzini si stringono alla famiglia in queste ore di grande dolore.



I funerali si terranno domani mattina alle 11 presso la chiesa dei Salesiani al Canaletto".



Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia