Rifondazione ha ricordato Salvador Allende

La Spezia - "L'11 settembre è l'anniversario della morte del presidente cileno Salvador Allende, caduto durante il golpe fascista di Pinochet del 1973, morto mentre difendeva il palazzo presidenziale della Moneda dagli assalti dei carri armati dell'esercito.



Questo pomeriggio, una delegazione di Rifondazione Comunista della Spezia composta dalla Segretaria Provinciale Verushka Fedi, dal Consigliere Comunale Massimo Lombardi e da Jacopo Ricciardi della segreteria regionale si è recata, come ogni anno, presso la targa ricordo al centro "Allende" di via Mazzini per rendergli omaggio deponendo un mazzo di fiori come ogni anno offerto dal Circolo XXV Aprile Aldo Lombardi di Vezzano Ligure.



Nella fase storica che stiamo vivendo riteniamo piu' che mai importante ribadire che certi messaggi sono intramontabili: la ricerca della pace, la giustizia sociale, l'uguaglianza sostanziale, l'autodeterminazione dei popoli e la solidarietà fra gli stessi, senza mai dimenticare la lotta degli oppressi, dei piu' deboli, degli ultimi, in altre parole dei dimenticati.



Affinché ogni individuo senta propria ogni ingiustizia nel mondo, affinché nessuno venga lasciato indietro."



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Federazione provinciale della Spezia