Rifondazione comunista ricorda Andrea Gianella

La Spezia - La federazione provinciale spezzina di Rifondazione Comunista piange la prematura morte del compagno Andrea Gianella, avvenuta la scorsa notte all'età di 72 anni.

Andrea è stato non solo uno storico iscritto del Prc dai primi anni '90 ma anche un uomo dallo straordinario impegno politico e sociale, lungo circa mezzo secolo.

Le sue esperienze di lotta sono infatti cominciate attivamente nel movimento del '68 sarzanese fino ad arrivare al sostegno di Spezia Bene Comune e di Potere al Popolo nel 2017 e nel 2018.

Il suo impegno si era manifestato anche nel mondo del suo amato lavoro, quello di infermiere professionale nella sanità pubblica. Tra il 1978 e il 1989 prestò servizio negli ospedali della Lombardia dove fu responsabile sindacale per la Cgil nel consiglio dell'Usl di Tradate (Varese) per poi trasferirsi nell'allora Usl Val di Magra e poi nella Asl 5 spezzina. E' stato in seguito formatore degli operatori sanitari e coordinatore delle attività infermieristiche nel servizio territoriale di salute mentale di Val di Magra e Val di Vara. Le sue importantissime battaglie contro la trasformazione della sanità pubblica in "azienda" e le sue relative esternalizzazioni dedite al profitto e non alla salute delle persone sono rimaste un vivo monito per tutti. In questi tristi giorni, dove i problemi cronici della mala gestione della sanità sono esplosi causa della pandemia Covid-19, l'evidenza dei fatti sta dando ragione ad Andrea.

Gianella ha fatto anche parte del comitato per il completamento dell'ospedale di Sarzana ed è stato membro del direttivo provinciale della Cgil-Funzione Pubblica spezzina. Antifascista militante, ha sempre prestato collaborazione al collettivo Archivi della Resistenza di Fosdinovo e alle associazioni antirazziste del territorio. L'intera Sinistra spezzina ha perso un uomo di grandissimo valore umano e politico, e già ne sentiamo la mancanza.

Alla moglie Caterina e ai suoi familiari va tutto il nostro abbraccio e affetto in questo momento di grande dolore.

Chi ha compagni non muore mai. Ciao Andrea!



Rifondazione comunista, federazione provinciale della Spezia