Rifondazione al presidio di protesta per la sanità

La Spezia - "Rifondazione Comunista aderisce al doppio presidio di protesta indetto per domani alle 11.30 e 14.30 proposto dagli autori del "Manifesto per i servizi sanitari locali" contro il presidenete della Liguria Toti in visita domani alla Spezia.

Il presidente Toti e l'assessore alla sanità regionale Viale hanno fallito nel loro compito in questi 5 anni di pessima amministrazione: le liste di attesa sono insostenibilmente lunghe, la fuga di pazienti costante, il permanere del deficit non solo non ha portato ha portato alcun beneficio ai cittadini ma ha anche bloccato le assunzioni impoverendo il personale della sanità spezzina in maniera a dir poco drammatica. Toti si regala una passerella elettorale con il suo sodale Peracchini sperando che gli spezzini dimentichino i suoi disastri e non gli chiedano il conto tra pochi mesi alle elezioni. A Toti ricorderemo che non si deve speculare sulla vita della gente".



Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia