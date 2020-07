Rifondazione: "Solidarietà a don Palei, nei giorni scorsi balletto vomitevole di Peracchini e compagnia"

La Spezia - I violenti attacchi via social verso la cittadella della Caritas spezzina guidata da don Luca Palei non ci possono lasciare indifferenti.

Rifondazione esprime forte solidarietà e vicinanza a don Luca e a quel mondo cattolico e laico che compie di continuo operazioni di pace ed accoglienza verso le categorie sociali più deboli, indistintamente dalla nazione di provenienza.

Ma la perversa e vigliacca psicologia su chi vomita da remoto tanto odio (i celeberrimi leoni da tastiera) non basta a spiegare la situazione che si è venuta a creare in città. Don Luca, infatti, è stato "tirato in ballo" pochi giorni fa in occasione del presunto tentato stupro alla signora che faceva jogging all'area verde di Pegazzano, a pochi passi dalla cittadella della Caritas.

Sottolineiamo la presunzione in quanto di questo si è trattato: non un fatto accertato, bensì denunciato, di tentata violenza, ancora tutta da provare nelle circostanze e nelle persone accusate. E guarda caso il presunto mostro sarebbe un uomo di colore.

La presunzione di innocenza, sempre invocata con vesti stracciate quando a venire indagati ed accusati sono politici o "pezzi grossi" di ogni bandiera, è infatti misteriosamente ignorata quando l'accusa tocca a chi non può difendersi in alcun modo.

Sono tutti bravi e lesti a fare i garantisti e gridare alla "giustizia a orologeria" quando toccano i potenti. Quando invece c'è un migrante (magari clandestino), un poveraccio, un disoccupato, un drogato, un senzatetto (un ultimo, insomma) si grida senza filtri all'assassino, allo stupratore, al ladro, si invoca la forca, la castrazione chimica e altre idiozie, degne delle bocche di chi le pronuncia senza curarsi del minimo senso di decenza.

Dal sindaco Peracchini all'assessore Medusei, da Cenerini e compagnia cantante (stranamente tutti più o meno in rampa di lancio elettorale) è stato un balletto vomitevole e indegno, che ci ha fatto vergognare di essere spezzini, celebri nel mondo per la propria ospitalità senza frontiere. Allora ci viene il leggerissimo sospetto che tutto questo caos politico-mediatico (i giornali purtroppo non si sono risparmiati nello scrivere a caratteri cubitali la parola "Stupro" nei titoli e nelle locandine) sia stata solo una bieca strumentalizzazione elettoralistica, raffinata ed antica arte di cui partiti come la Lega di Salvini sono veri e propri leader nel settore (basti ricordare il caso Traini di Macerata, accaduto due anni fa poco prima delle elezioni politiche 2018).

Non si è vista, ad esempio, né dai politici, nè dai social, la stessa veemenza accusatoria riguardo al recente scandalo della caserma dei Carabinieri di Piacenza Levante.

Ci auguriamo che le forze dell'ordine, così come gli organi inquirenti, compiano serenamente il loro lavoro nel rispetto della legge, della Costituzione e nei diritti sia dell'accusato e dell'accusatore.

Dalla politica spezzina, visto il livello, non ci aspettiamo proprio nulla.



Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia