Rifondazione, Ricciardi: "Si dia ascolto a medici e infermieri. Asl e Regione intervengano"

La Spezia - "Le richieste di medici e infermieri sono assolutamente lecite. Asl e Regione devono agire". Lo ha dichiarato Jacopo Ricciardi di Rifondazione comunista la Spezia durante la manifestazione che si è tenuta davanti al Sant'Andrea. In presidio c'erano medici e infermieri che hanno chiesto a gran voce l'assunzione a tempo indeterminato. "Non bastano solo le parole e averli chiamati eroi nella prima fase, acuta, dell'emergenza. Da parte di Rifondazione comunista hanno la piena solidarietà in questa azione".