Rifondazione: "Non si può ignorare emergenza affitti, necessario contributo per tutti"

La Spezia - Rifondazione comunista ha aderito all'appello lanciato da Unione Inquilini, Link Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza per chiedere a governo e parlamento una misura per l'emergenza assolutamente indispensabile: un contributo affitto per tutte e tutti.

"#iorestoacasa è giustamente lo slogan di questi giorni, utilizzato dal Governo e dalle istituzioni, ma il diritto ad avere una casa è messo sempre più in discussione dalle notevoli difficoltà economiche di molti e molte. Dopo aver chiesto e ottenuto la sospensione degli sfratti e degli sgomberi fino al 30 giugno, è necessario richiedere misure ulteriori per garantire a tutte e tutti il diritto alla casa. Lavoratori e lavoratrici, autonomi, a tempo determinato in scadenza, atipici, partite Iva, in nero, studenti e studentesse fuori sede, famiglie, coppie, molti non riusciranno a pagare gli affitti in questi mesi. L’affitto - afferma la sezione spezzina di Rifondazione comunista - rappresenta una delle spese principali che gravano sulle spalle delle famiglie, prima della crisi economica derivata dal Covid-19, con 1,2 milioni di famiglie che hanno pagato sino ad oggi un affitto che incideva per il 40% sul reddito complessivo. Secondo l’indagine Eurostudent 2017. Inoltre, il costo dell’alloggio per i fuori sede incide per il 38% sul totale delle spese sostenute durante l’anno.

Ad un’emergenza eccezionale bisogna adottare una misura eccezionale: un contributo affitto per tutte e tutti!

E’ necessario creare un fondo straordinario con erogazione immediata per il contributo affitto che permetta di coprire le spese degli inquilini e di tutte le categorie, evitando episodi di morosità. Una semplice sospensione del pagamento dei canoni d’affitto comporterebbe solo uno spostamento in avanti del problema per le famiglie che non riescono a pagare, mentre la crisi economica che stiamo affrontando si prospetta molto lunga. Inoltre è necessario evitare sia che gli inquilini vadano in morosità, sia che ai proprietari venga meno un reddito che per alcuni è importante e rappresenta in questo momento una delle poche fonti di guadagno.

Abbiamo bisogno di una misura apposita, immediata e diretta, facilmente fruibile online, evitando procedure burocratiche eccessive, che venga erogata in tempi celeri e che garantisca a tutte e tutti un aiuto nel pagare gli affitti rispetto all’emergenza coronavirus e al contrarsi dei guadagni e della capacità di reddito.

Invitiamo associazioni, realtà sociali, organizzazioni, collettivi, sindacati, associazioni e reti di proprietari, amministratori locali, sindaci, gruppi consiliari e parlamentari ad aderire al nostro appello per chiedere al Governo di attivare un fondo per il contributo affitto straordinario rivolto a tutte e tutti!".