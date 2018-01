Rifondazione: "No alla vendita del Parco del Colombaio e delle scuole di Via Firenze e Limone"

La Spezia - Rifondazione Comunista spezzina lancia l'allarme per il piano di alienazioni che il comune della Spezia sta portando al voto in queste ore.

"La giunta Peracchini prevede inopinatamente di vendere, tra gli altri immobili, il Parco del Colombaio, la scuola di Via Firenze (in difesa della quale nella passata consiliatura si tenne una dura battaglia sostenuta dall'allora nostro consigliere Edmondo Bucchioni contro l'amministrazione Pd-Federici) e addirittura la scuola del Limone, importante centro di destinato alle associazioni di volontariato in difesa delle fasce più deboli come disabili, migranti e anziani. E' evidente - afferma la federazione spezzina di Rifondazione comunista - che alla giunta di centrodestra non interessa la coesione sociale ma solamente fare cassa alle spalle dei cittadini. Riteniamo tali alienazioni una vera e propria vergogna per la città e ci opporremo con forza fuori e dentro il consiglio affinché tali sciagurate scelte non vengano attuate dal sindaco e dalla sua maggioranza".