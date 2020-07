Rifondazione: "Incendio rsa pone in evidenza tema sanità spezzina"

La Spezia - Rifondazione Comunista spezzina esprime profondo cordoglio per l'anziana vittima della tragedia di questa notte accaduta nella Rsa San Vincenzo del Canaletto. "Siamo vicini alle famiglie degli anziani coinvolti e ai lavoratori della struttura - si legge nell'intervento del Prc spezzino -. Prima di giudizi nel merito è giusto attendere le conclusioni delle indagini per chiarire le cause di questo incendio che ha portato la morte a una persona e alla grave intossicazione di altre. Una tragedia che coinvolge la parte della popolazione certamente più fragile e pone ancora una volta in evidenza il problema più scottante emerso in questi mesi di grave emergenza, quello della sanità spezzina e ligure. La fortissima carenza di medici e infermieri in Asl 5 denunciata in questi giorni sulla stampa dalla dottoressa Michela Ardini, la pessima gestione dell'emergenza Covid-19, la mancanza di una struttura ospedaliera adeguata e il pericoloso interesse della politica alla privatizzazione spinge a chiedere a gran voce un'inversione a U della gestione della sanità. Che dovrà essere necessariamente potenziata, finanziata, ben amministrata e soprattutto pubblica. Prima che sia troppo tardi".