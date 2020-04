Rifondazione: "Albiano, serve ponte definitivo. Lo faccia Fincantieri"

La Spezia - "La recente lettera dei sindaci inviata al ministro delle infrastrutture De Micheli insiste ancora una volta sulla realizzazione della bretella Ceparana - Santo Stefano Magra, oltre alle rampe emergenziali sull’autostrada e la ricostruzione del nuovo ponte di Albiano. Ciò dimostra ancora una volta la visione miope e pressapochista della classe dirigente locale. Chiedere la bretella senza avere alcuno studio di impatto viario sulla zona è, infatti, un'operazione cervellotica, utile solo a giustificare gli interessi di alcune fazioni politiche promotrici dell'opera, senza alcuna logica per il bene comune complessivo dell'area". Lo dichiara la federazione spezzina di Rifondazione comunista.



"Inoltre, pur comprendendo la necessità di una rampa autostradale ad Albiano - proseguono -, non vediamo la necessità di costruirne una anche a Santo Stefano: si potrebbe benissimo, vista la fase emergenziale e con i dovuti accordi sul pedaggio autostradale, far uscire il traffico direttamente al casello santostefanese. Si cerca di giocare sulle emotività dei cittadini per far approvare le opere di dubbia utilità. Come sia possibile che, ancora una volta, si spinga per un progetto senza avere tutti gli elementi per valutarne l’efficacia? Dalla crisi sociale ed economica che stiamo vivendo si potrà uscire solo mettendo insieme intelligenze collettive pronte a discostarsi dal pensiero unico che ha dominato sino ad ora e che ci ha condotto a questa situazione£.



"Siamo invece assolutamente favorevoli all'immediata realizzazione del nuovo ponte di Albiano, una soluzione che escluda quella provvisorietà fautrice della grande confusione sotto il cielo che vediamo oggi. Come ha ben espresso il consigliere regionale di 'SI Toscana a Sinistra' Tommaso Fattori, riteniamo che Fincantieri (l'azienda statale che ha quasi terminato con rapidità la costruzione del nuovo viadotto Morandi a Genova) sia la scelta giusta per realizzare un'infrastruttura efficiente, tecnologicamente all'avanguardia anche sul piano della salvaguardia dell'ambiente. Un'opera che tutta la popolazione delle due province attende di vedere realizzata in tempi brevi", concludono.