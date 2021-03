Rifiuti abbandonati nei boschi, Europa Verde chiede un cambio di passo al centrodestra

La Spezia - "Ieri, secondo notizie di stampa, le guardie zoofile avrebbero trovato nei boschi spezzini l'ennesima discarica abusiva. A questa grave situazione, a cui si potrebbe porre rimedio solo attraverso la ricostituzione dei corpi di polizia provinciale, oggi Europa Verde Liguria vuole porre alla destra regionale e spezzina di governo (compresi quindi Toti, Giampedrone e Medusei) alcune domande". Lo afferma in una nota Europa Verde Liguria, facendo riferimento a quanto riportato da CDS qui.



"Potremmo avere notizie sul procedimento a cui è giunta la vicenda dell'isola Palmaria, visto il completo silenzio calato da destra sulla vicenda? Potremmo sapere come si intenda procedere sulle aree Enel, se si intenda convocare il tavolo provinciale per bloccare l'assurdo progetto di passare interamente a metano e spostarsi eventualmente a rinnovabili e idrogeno, magari chiedendo un formale no regionale alla proposta di continuare a gas? Potremmo sapere come si pensi di dare spazio ai murati vivi di Maricola e soprattutto come si pensi di affrontare la vicenda delle aree dell' arsenale e della loro bonifica? Potremmo sapere come si pensa di fare il punto sulla vicenda dell'area di Pitelli su cui bisognerebbe fare finalmente completa evidenza e chiarezza? Le nostre - prosegue Europa Verde Liguria - sono solo alcune domande rivolte alla destra ma anche ad un centrosinistra diviso, assente e quasi inerte per costruire una reale alternativa in un territorio, che ha visto purtroppo pure vicende come il taglio degli alberi di Bocca di Magra, la vicenda per ora bloccata dei condomini nei resti della piana coltivata di Migliarina e la vicenda del tentativo di vendita di un tratto di pubblica via a Porto Venere. Insomma occorre uno scatto di responsabilità e buon senso per considerare il Golfo spezzino come quello dei Poeti e non quello delle bonifiche rimandate e dell'inquinamento persistente".