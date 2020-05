Rifiuti, Nobili a Casati: "Nei giorni scorsi la città si presentava così"

La Spezia - E' guerra di fotografie tra l'assessore al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati, e la consigliera comunale del Partito democratico, Dina Nobili.

Se da un lato Casati ha comunicato i buoni risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata e di pulizia delle postazioni di raccolta di questa mattina, dall'altro la consigliera di opposizione pubblica sul suo profilo Facebook una serie di fotografie che ritraggono angoli della città ricoperti di rifiuti. Le immagini sono state scattate nel corso dei giorni scorsi - afferma Nobili - e in prossimità dei cassonetti, dove qualche gabbiano sembra aver trovato modo di fare un banchetto non autorizzato.

"La responsabilità di queste scene - dichiara Nobili - non è certo dei lavoratori, ma di qualche problema organizzativo che c'è stato all'interno dell'azienda".