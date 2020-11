La Spezia - "Solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori e alle loro rispettive famiglie. Nessun posto di lavoro deve venire meno anche in virtù della pandemia e della crisi che ne consegue. Se ancora ci fosse bisogno di dirlo questo rappresenta l’ennesimo esempio di come questo sistema economico sia basato sulla precarietà di lavoratori e lavoratrici con famiglie che non riescono a programmarsi una vita e un futuro".



Jacopo Ricciardi Segreteria Regionale di Rifondazione Comunista