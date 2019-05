Rete Imprese Italia: "Sui parcheggi trascurate necessità esercenti"

La Spezia - “Il problema dei parcheggi è quanto mai spinoso soprattutto se riguarda la fruizione di una zona del centro storico legata alla presenza, oltre che di attività commerciali, di scuole e uffici pubblici – commenta in una nota Rete Imprese Italia La Spezia, in rappresentanza di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti -. L’assessore Kristhoper Casati afferma di togliere degli stalli in alcune vie e riposizionarli in altre agevolando la sosta dei residenti. Comprendiamo le esigenze di chi vive in tali zone e desidera aver un parcheggio vicino, tuttavia vanno considerate anche le altre necessità rappresentate dalle attività commerciali e della fruizione delle stesse. Purtroppo, non è stato svolto alcun incontro preventivo rispetto alla decisione intrapresa ed è stato dunque trascurato il ruolo svolto nell’area dai pubblici esercizi. Abbiamo già provveduto a richiedere un incontro sul tema all’assessore e attendiamo dunque la data di convocazione” conclude Rete Imprese Italia La Spezia.