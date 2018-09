Rete Civica Liguria: Forcieri, Mione e gli altri, prove di unione con Pizzarotti

La Spezia - I movimenti civici aderenti a Rete Civica Liguria, hanno accolto l’invito all’iniziativa di Italia in Comune. La presentazione della nuova formazione politica avviata dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, si terrà a Genova nella mattinata del 23 settembre. “Parteciperemo per ascoltare le proposte che verranno formulate e per verificare se potranno esserci dei punti di incontro tra la nostra iniziativa in Liguria e quella di Pizzarotti” - dichiarano gli esponenti di Rete Civica Liguria. La finalità è chiara: ricercare lo stesso spirito di fermento e di entusiasmo che contraddistingue le nostre liste civiche, misurarsi con i problemi del territorio ed elaborare soluzioni innovative. Stesso intendimento anima la partecipazione del consigliere regionale Francesco Battistini che ha aderito al processo costitutivo di Rete Civica Liguria che nei mesi scorsi è stato proficuamente avviato. La volontà, in questo momento, non è tanto quella di stringere alleanze politiche ma di trovare, se possibile, un terreno comune di confronto nell’esclusivo interesse dei cittadini liguri. Rete Civica Liguria, nella fattispecie, vede protagonisti il consigliere comunale alla Spezia Lorenzo Forcieri con il movimento AvantInsieme, Arcangelo Merella per Ge9si, Enzo Chiesa di Liguria Viva, Paolo Mione, consigliere comunale del gruppo Sarzana per Sarzana e Andrea Fantini, di Ortonovo in Movimento.