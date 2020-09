Restrizioni Covid, Lega: "Risorse a fondo perduto per attività danneggiate"

La Spezia - "La Lega si impegnerà in Regione per sostenere con risorse a fondo perduto le attività del settore del commercio e dell'associazionismo sportivo e per le strutture educative paritarie 0-6 anni che abbiano subito un danno economico per le recenti restrizioni imposte dall'aumento dei contagi alla Spezia". Lo affermano in una nota il commissario provinciale della Lega Stefania Pucciarelli, Lorenzo Viviani e i candidati spezzini della Lega alle prossime elezioni regionali Gianmarco Medusei, Lorenzo Brogi e Giulia Giorgi, che aggiungono: "La situazione Covid sta purtroppo causando un'ulteriore crisi per gli operatori economici e dell'associazionismo sportivo e per le strutture educative paritarie 0-6 anni della nostra città. Ci impegniamo fin da subito a portare la loro voce in Regione per stanziare risorse a fondo perduto che possano far fronte al danno economico subito dalle attività. Le restrizioni rese inevitabili dall'evoluzione del quadro sanitario non devono costituire un danno irreparabile per tante realtà della Spezia".