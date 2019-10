Respinte le mozioni, passa il documento della maggioranza

La Spezia - All’alba delle 3.49 il consiglio comunale esprime un voto coerente con quello che la serra aveva offerto: al di là delle parole piene di buone intenzioni dai banchi di maggioranza ed opposizione è stato un continuo flipper di colpe e rivendicazioni che non poteva produrre un risultato diverso. Respinte tutte quante le mozioni presentate dalle opposizioni, passa invece quella della maggioranza insieme all’ordine del giorno. Niente di sconvolgente, il parlamentino di Piazza Europa prende da subito una direzione ben diversa da quella che due settimane fa fu la discussione sul futuro dell’area Enel che porto’, almeno quella volta, alla condivisione di un unico documento, firmato da maggioranza e quasi tutta l’opposizione.



Prima di immergersi nel “maremagnum” del consiglio comunale straordinario dedicato all’ospedale del Felettino è già timeout. Il parlamentino di Piazza Europa condensa in municipio il pubblico delle grandi occasioni, compresi i certificati sindacali provinciali. Timeout richiesto dal presidente del consiglio Giulio Guerri su richiesta di una delegazione delle oss dell’Asl5 che chiedono e ottengono un incontro preventivo con il sindaco e i capigruppo che ferma subito lo svolgimento dell’ordine del giorno e delle mozioni. Al primo cittadino e ai capigruppo spiegano di essere fortemente preoccupate per il loro posto di lavoro anche in considerazione della vertenza sindacale in corso che coinvolge 150 persone: una ventina di minuti di riunione per dire che il consiglio comunale si impegnerà a trovare una soluzione, ben sapendo che gli strumenti straordinari sono possibili soltanto quando le persone coinvolte raggiungono almeno le mille unità. Il consigliere di maggioranza Marco Frascatore dà il la alla serata con il documento introduttivo della maggioranza che rilassa tutto quello che è stato, con gli addebiti a chi aveva accordato il famoso appalto integrato e la contestata cessione del Sant’Andrea per 26 milioni di euro: “O Pessina riprende i lavori secondo l’appalto originario oppure si recuperino i soldi e si riparta, questa volta con tempi certi”. Tocca a Dina Nobili che rappresenta oltreché il Pd anche i consiglieri Liguori e Caratozzolo: “Bisogna dire la verità, cari concittadini, Ire si é presa un anno per dare una risposta a proposito della richiesta di variazioni: è una vergogna! Il parere negativo arrivato negli ultimi mesi non porta con se motivazioni chiare. Per il resto e’ stato tutto un darsi la colpa che ha fatto solo perdere del tempo. Spiegatemi perché Ire ha trovato un cavillo per uno sgabuzzino di 4 metri quadrati! A questo punto c’è da dire che la Regione Liguria non ha la volontà politica di farlo questo ospedale e tornare al progetto vecchio è impossibile perché le norme antisismiche non lo permette. Peracchini cosa ha fatto, a parte avvallare ogni decisione di Toti che non è per niente interessato alla Spezia. Genova come è sempre stato e oggi ancor di più non ha mai ha avuto alcun interesse per questa provincia. Abbiamo sempre chiesto una commissione temporanea per il Felettino ma la maggioranza non ce l’ha mai concessa”. La terza mozione porta la firma di Federica Pecunia, da poco nel gruppo misto dopo l’uscita dal Pd, che nella lunga narrazione chiede come mai quelli che nel 2016 posavano la prima pietra del Felettino non si sono chiesti prima se ci fosse qualcosa che non andava: “Pessina quelle varianti le aveva presentate nel 2017, ci sono gli atti a confermarlo. Eppure sono state lasciate nel cassetto... c’è un cantiere fermo da quattro anni! Ce ne rendiamo conto prima di chiedere di essere tutti uniti. Prima vengono le responsabilità ed e’ il sindaco a doversi fare portavoce. E la storia non è andata come dite voi: pare infatti che Ire, lo ha detto il presidente in commissione regionale, abbia mandato alla Regione sette lettere per dire che non c’erano le condizioni. Vogliamo il Felettino e lo vogliamo pubblico, e nel frattempo diamo al San Bartolomeo la possibilità di essere utile alla causa”. Infine Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia, per il quarto documento della serata che prima di dire la propria, chiama tutti in piazza per la manifestazione sulla sanità prevista per il 25 ottobre: “Il progetto del nuovo ospedale della Spezia non è a Spezia ma a Genova. La Regione non ha mai smesso in discussione il lavoro della stazione appaltante, si è sempre negato il confronto con questo territorio. Non è mai venuto nessuno, tanto meno il presidente della Regione e l’assessore alla sanità. Ma come si permettono? Sono terrorizzato dall’idea che questo blocco dell’appalto diventi un rinvio sine dia. Non raccontiamo alla gente, non lo faccia Toti in prima persona, che si possono trovare in poco tempo 25 milioni di euro che sostituirebbero quelli della permuta anche perché il suo mandato e, in scadenza e potrebbe non essere lui il prossimo presidente. Dobbiamo riprenderci in mano la responsabilità piena del progetto dell’ospedale, assicurarci che i finanziamenti non siano dirottati altrove. Perché io non mi fido più, non mi fido di questi e non mi fidavo di quelli di prima”.



Fin qui le mozioni, il pubblico in buona parte si dirada, spazio alla discussione generale. A prendere la parola per primo è Giacomo Peserico, capogruppo di Forza Italia: “Faccio un appello perché emerga uno spirito più positivo. Dobbiamo trovare una soluzione insieme perché la situazione è obiettivamente molto difficile. E se chi deve fare i lavori non sarà in grado di portarli in fondo dobbiamo metterci sotto e ripartire da capo con un nuovo bando, chiaramente diverso da quello firmato a suo tempo”. Marco Raffaelli pone una serie di considerazioni che già aveva proposto nelle commissioni in cui si è discusso dell’ospedale: “Come fate a dire che bisogna riprendere il progetto originario quando le normative attuali non lo consentono? E’ la seconda volta che un governo di centrodestra affossa l’ospedale del Felettino: ricordate Biasotti? E ci portate l’esempio della Toscana, governata dal centrosinistra, dove si sono costruiti nove ospedali in cinque anni? Ma in Liguria non è fermo solo il cantiere dell’ospedale del Felettino, sono fermi tutti gli altri progetti: parlo dei nosocomi di Albenga, Bordighera, Cairo Montenotte, Erzelli, parlo anche del nuovo Galliera! Vogliamo che i vertici regionali vengano qui a rispondere alle nostre istanze. Penso che farei diverse domande alla Viale che qualche anno fa disse che sarebbe stato meglio che i soldi del Felettino fossero ripartiti nel resto della Regione”. La discussione si scalda, prende la parola Caratozzolo che prima se la prende con la politica tutta e le sue logiche partitiche e poi va sul tecnico: “Si dice che il giudizio di un esterno come Conteco sia risultato fondamentale peccato che non si dicano i perché. Nessuno ci ha detto niente, nessuno ci ha spiegato puntualmente quali sono i motivi. Io non difendo certo Pessina, anzi, ma qui c’è una responsabilità da parte della politica che è evidente. E non vorrei che giunti a questo punto malato faccia rima con privato. Che ci prendano per fame, insomma. Credo che gli spezzini dovranno incatenarsi perché l’ospedale è un diritto”.



Sulle posizioni di Frascatore all’inizio del consiglio anche il totiano Biagi, mentre la pentastellata Donatella Del Turco chiede unità al consiglio per giungere ad un Felettino pubblico da realizzare non in tempi biblici. Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia, se la prende con i consiglieri di minoranza con un refrain ripetuto più volte in questi mesi di discussione. Inizia tuonando: “Quali sono i rapporti fra la Pessina e il Partito Democratico? E perché in quei tempi la stessa Pessina compró L’Unità, un giornale che all’epoca vendeva meno di 7mila copie al giorno? Come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca. Hanno vinto l’appalto a dieci giorni dalle elezioni regionali! Io credo che queste siano cose da Procura della Repubblica. Smettete di mentire ai cittadini: non è vero che si sono attesi tre anni per dare delle risposte! Ci sono state molteplici varianti! Non si fa così l’opposizione, avete avuto dieci anni per realizzare l’ospedale e invece siete stati a fare niente mentre a Sarzana un signore che è seduto davanti a me (Forcieri, ndr), è riuscito a farlo. Avercelo avuto Forcieri al tempo, invece di Pagano! Su un’ultima cosa sono d’accordo con Melley e lo voglio dire chiaro anche al sindaco. Non me ne vogliano gli amici della Lega ma Viale doveva venire qui a parlare in questo consiglio comunale”. Forcieri firma un documento congiunto con Manfredini e gli altri dell’opposizione, si autoriduce i meriti per il San Bartolomeo (“fu pensato negli anni ‘70, non penso sia un modello”) ma rivendica di essere stato in quel governo Prodi che stanziò gli oltre 100 milioni per il Felettino ma la sua e’ un sorta di moral suasion a tutto il consiglio: “Probabilmente le colpe sono di entrambi, di quelli che c’erano prima e di quelli che ci sono oggi. Dovevano esserci due ospedali poi si è pensato ad un grande ospedale nel capoluogo e ha struttura diagnostica e riabilitativa specializzata a Sarzana come il Don Gnocchi che però nel tempo è stato trasferito in un nuovo polo alla Spezia. Basta polemiche, basta scaricabarile, e’ stato fatto il 5 % dei lavori, l’ospedale deve essere l’obiettivo per Spezia e tutta la sua provincia. Il sindaco chiarisca i punti e torni in consiglio comunale a riferire entro un mese”. Gli interventi coinvolgono un po’ tutti i consiglieri tutti più o meno divisi secondo i blocchi contrapposti ampiamente rappresentati nelle prime due ore di interventi. Ben oltre l’una di notte la leghista Federica Paita rende pan per focaccia a Cenerini sulla Viale chiedendogli di portare in consiglio l’assessore Giampedrone anche se in realtà i due non sono da tempo parte dello stesso partito ma ne ha anche per Caratozzolo equiparato a Greta Thumberg e capace di interventi intercambiabili indipendentemente dall’argomento. Il consigliere di Potere al Popolo, Massimo Lombardi, chiede di poter vedere i documenti di Conteco, e fa un appello a tutto il consiglio comunale: “Dobbiamo dirlo tutti che la crisi è gravissima, vorrei che alla manifestazione per la sanità ci fossimo tutti. Nella nostra città la disperazione e’ quella dei malati. Non perdiamo di vista un traguardo che è più grande di tutto”. L’appello all’unitarietà è un pallido tentativo dopo una notte senza esclusione di colpi e la conferenza dei capigruppo delle 2 sancisce la divisione.