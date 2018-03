Renzi pronto alle dimissioni

Il segretario del Partito democratico lascerà il timone.

La Spezia - Una voce nell'aria da ore che adesso si avvia a diventare realtà. Come raccontano in questi bollenti minuti le agenzie, Matteo Renzi sarebbe infatti pronto a rassegnare le dimissioni da segretario del Partito democratico, nonostante in campagna elettorale avesse dato a intendere di non volersi far da parte anche in caso di sconfitta. Ma una sconfitta di queste dimensioni, unita al pressing della minoranza interna - l'ex ministro Cesare Damiano è stato tra i primi a suggerire un passo indietro - devono aver convinto l'ex premier a gettare la spugna. Si attende quindi l'ufficialità. E poi il Pd dovrà trovare un nuovo segretario - si fa il nome di Graziano Delrio - che provi a traghettare il partito fuori dai proverbiali minimi storici. Il dato pare tratto, anche se i portavoce del segretario ha detto "a me non risulta", riferito all'ipotesi dimissioni battuta dalle agenzie. Renzi parlerà oggi pomeriggio alle 17.00.