Renzi "boccia" Sansa: "Non si può candiare giornalista del Fatto"

La Spezia - "Certo è che non potete pensare che Italia Viva non soltanto faccia l'accordo con i Cinque stelle ma lo faccia sul nome di un giornalista del Fatto Quotidiano. Noi siamo un'altra cosa. Le valutazioni le faranno Raffaella Paita, Juri Michelucci e tutti gli amici di Italia viva della Liguria". Così sulla possibile candidatura di Sansa alle regionali Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia viva, giunto questa sera alla Spezia per la presentazione del suo ultimo libro "La mossa del cavallo, come rincominciare insieme". Ad attenderlo un centinaio di persone, tra volti noti della politica e gli amministratori locali in quota Italia viva, tra di loro: la parlamentare Raffaella Paita, Juri Michelucci, Federica Pecunia, Gianluca Tinfena. Nelle prime file anche il primo cittadino di Bolano Alberto Battilani. Assente invece la capogruppo sarzanese Beatrice Casini. Tutti con la mascherina e qualcuno in piedi ha atteso l'inizio.

Dopo l'appuntamento nel pomeriggio, a Chiavari, Matteo Renzi è arrivato alla Spezia e nella manciata di secondi che hanno preceduto l'apertura della presentazione ha fatto un breve passaggio sul tema infrastrutture: "Le infrastrutture servono per ripartire e creare posti di lavoro. Lella Paita ha fatto un progetto, 'Piano shock ', che il presidente del Consiglio si è impegnato ad attuare speriamo che si passi preso dalle parole ai fatti". Ha dichiarato Renzi prima di salire sul palco.



A fare gli onori di casa è stata proprio Raffaella Paita che è tornata sul tema del "Piano Shock" e delle infrastrutture sostenendo che: "Alla Liguria, con Toti, è mancato un piano moderno e competitivo" per poi fare un passaggio sulle regionali: "Vanno fatte scelte di dignità e chiarezza".

Prima di rimanere solo sul palco Renzi ha detto: "A Paita va tutta la mia gratitudine. Cinque anni fa, in periodo elettorale, le venne fatta una mascalzonata politica in piena regola. E' stata strumentalizzata per una vicenda dove morirono delle persone. Non ha mollato, dovrebbero essere tutti forti e coraggiosi come lei".