Regionali, il commissario Pd Borioli: "Subito cantiere spezzino, senza preclusioni"

La Spezia - "Il risultato dell’Emilia Romagna ci incoraggia, in vista delle prossime regionali liguri, ma occorre subito, senza indugio alcuno, trasformare il “buon vento” che ci arriva dai nostri confini orientali in energie e proposte in grado di rilanciare la sfida per dare alla Liguria l’alternativa di governo che merita, dopo questi anni deludenti, guidati dalle destre.

I risultati di domenica, in Emilia Romagna, ma anche nella stessa Calabria dove pure il centrosinistra ha subito una netta sconfitta, ci dicono che il tema non è, seppure qualcuno l’ha pensato e suggerito, archiviare il Pd per dar vita a un imprecisato (l’ennesimo) “nuovo” partito politico: ma di valorizzare caso mai la forza e il radicamento di cui, pur tra non poche difficoltà, il Pd ancora dispone, mettendola al servizio di un progetto politico più grande e inclusivo. Su questo terreno si giocherà le sfida delle elezioni liguri di maggio: tra una coalizione di destra che, nonostante il fermo parziale incassato dal voto di domenica, si presenterà con una formula rodata, in virtù della quale ha conquistato sin qui, con l’eccezione emiliano-romagnola, tutte le altre regioni del Nord; e un centrosinistra che, intorno alla solida presenza del Pd, inquadra un notevole campo largo potenziale, ancora però tutto da organizzare e costruire. Lì, anche per il Partito Democratico di Spezia, sta il lavoro da fare: con l’umiltà e la pazienza necessarie per includere e unire le forze, e con il senso di responsabilità necessario a comprendere che, se non lo fa il Pd, non c’è nessun altro in grado di fare questo lavoro, indispensabile per rendere davvero contendibile il governo della Liguria". Lo dichiara in una nota Daniele Borioli, commissario del Partito democratico della Spezia.



"Il tempo - prosegue l'ex senatore piemontese - non è molto e bisogna muoversi subito. Propongo, perciò, che a Spezia si prenda tempestivamente l’iniziativa di insediare già nelle prossime settimane un “cantiere” di lavoro aperto, senza preclusione alcuna: ai partiti che con il Pd condividono l’esperienza del governo nazionale, alle altre forze democratiche, nazionali o di matrice territoriale, ai movimenti come “le sardine”, che negli ultimi mesi tanto hanno contribuito a risvegliare e a mobilitare la cittadinanza intorno ai valori civili della convivenza, al mondo del volontariato sociale e culturale, all’associazionismo che opera nei diversi campi, a cominciare da quello ambientale, alle rappresentanze del lavoro e dell’impresa.

Un “cantiere” inclusivo, che non si accontenti di essere solo un proposito di alleanza, ma punti ad essere comunità di progetto, capace di profilare una nuova stagione di prosperità per Spezia e per il suo territorio: sul fronte della riconversione green dell’economia dopo i lunghi decenni di servitù al carbone; sul rilancio del sistema socio-sanitario, imperniato su una nuova struttura ospedaliera d’eccellenza, circondata da un’adeguata corona di presidi territoriali fortemente integrati con la rete dei servizi socio-assistenziali; sul completamento delle infrastrutture indispensabili a connettere, attraverso la Pontremolese, il mare con il corridoio europeo Tirreno-Brennero; su un modello di sviluppo turistico non aggressivo nei confronti del pregio ambientale e paesaggistico che il territorio esprime, anche grazie alle aree protette, e organizzato secondo modelli di trasporto e di accoglienza compatibili e sostenibili; sulla cura e la prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio; su un nuovo modello di qualità e riqualificazione delle aree urbane".



"Noi ci siamo - conclude il commissario provinciale Dem -. Questa è la proposta che intendiamo mettere sul tappeto e alla quale già nei prossimi giorni lavoreremo, tentando da subito di condividere con tutti coloro che si renderanno disponibili le “regole” con le quali il “cantiere” dovrà funzionare. Attenti, certo, ai percorsi che saranno definiti a livello regionale, ma anche convinti che Spezia debba e possa dire nella prossima competizione una parola sua originale".