Regionali, i papabili del centrodestra: partita aperta nella Lega

La Spezia - Tra il 15 settembre e il 15 novembre i liguri saranno chiamati alle urne. Le date più probabili sono quelle del 20 e 21 settembre, ma si attende ancora l'ufficialità.

Il centrodestra ha pronto da tempo il suo candidato presidente, quel Giovanni Toti, presidente uscente, che nel 2015 vinse a sorpresa il confronto con la favoritissima Lella Paita, dando per la prima volta il segnale della discesa del renzismo e del Pd, con effetti che si sono concretizzati alcuni mesi fa, con la nascita di Italia viva. Il nuovo partito di Renzi correrà da solo, probabilmente con Elisa Serafini, mentre Pd, M5S e Leu sono ancora alla ricerca dell'intesa sul nome di Ferruccio Sansa.

Ma quali saranno i nomi dei candidati consiglieri del centrodestra tra i quali gli elettori della provincia spezzina di potranno indicare le loro preferenze?



Il partito dentro cui più di tutti si sta giocando la partita delle candidature è certamente la Lega, anche perché il partito di Salvini si presenta al voto con il favore dei pronostici dei sondaggi e dunque potrebbe arrivare a eleggere anche più di un nome all'interno della lista.

I tre nomi di spicco sono certamente quelli dei tre assessori comunali spezzini. Quello di Gianmarco Medusei, assessore alla Salute e alla Sicurezza, sembra essere un nome blindatissimo, praticamente sicuro di essere tra i quattro che verranno inseriti nei manifesti elettorali. Anche Giulia Giorgi, che ha gestito per tre anni le deleghe ai Servizi sociali, all'Istruzione e ai Diritti degli animali, viene data in rampa di lancio per una candidatura con vista Genova. Qualche chance in meno per Lorenzo Brogi, assessore al Commercio e allo Sport, anche per limitare il rischio di sguarnire eccessivamente la giunta spezzina. Il sindaco Peracchini, infatti, in caso di elezione degli assessori leghisti dovrebbe in qualche modo correre ai ripari con un rimpasto, ma le quote leghiste rimarrebbero inalterate.

Tra i papabili vengono inseriti anche i nomi di Filippo Ivani, giovane responsabile Lega in Val di Vara, e quello del neo consigliere provinciale Alessandro Rosson, che potrebbe essere individuato come rappresentante del territorio della Riviera.

Negli ultimi giorni si è fatta largo anche l'ipotesi di candidatura del vice sindaco di Sarzana Costantino Eretta che potrebbe far leva sul fatto di essere di origini genovesi e di essere un fedelissimo dell'ex sottosegretario Rixi.



Tra gli arancioni a sostegno di Toti ci sarà certamente Giacomo Giampedrone, visto che, come annunciato da lui stesso, i membri della giunta regionale che vorranno far parte della nuova squadra del centrodestra in caso di vittoria dovranno guadagnarsi la riconferma candidandosi, andando così a raccogliere quanto fatto nei cinque anni di governo.

Da tempo si rincorre la voce del possibile passaggio all'ala totiana di Kristopher Casati, assessore spezzino all'Ambiente e alla Mobilità, pezzo da novanta dell'area popolare guidata da Andrea Costa. Dopo qualche tempo di silenzi, con l'avvicinarsi delle Regionali, il "pettegolezzo" è tornato di attualità e c'è chi sostiene che la rottura potrebbe concretizzarsi e sfociare nella candidatura di Casati nella lista del presidente. Staremo a vedere.



Chi viene invece dato per certo tra i candidati di Liguria popolare è Umberto Costantini, capogruppo dei costiani in consiglio comunale.

Stesso ruolo, ma per Fratelli d'Italia, è quello di Sauro Manucci, altro consigliere spezzino che viene dato pronto a candidarsi alle prossime elezioni liguri.

Infine, ultimo ma non ultimo, sarà con ogni probabilità candidato per Forza Italia il leader nel parlamentino spezzino Fabio Cenerini.