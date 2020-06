Regionali, Italia Viva: "Pd si sta prendendo responsabilità di far vincere Toti"

La Spezia - “Saranno ore decisive per la scelta del candidato, noi ribadiamo che il programma per il futuro della Liguria viene prima di tutto: in primis il tema delle infrastrutture e delle grandi opere come la Gronda e il Terzo Valico, così come la riorganizzazione della sanità dopo il disastro del governo di Toti in questi anni fatti di immobilismo e scelte fallimentari.

Di fronte a segnali chiari su questi temi noi abbiamo sempre detto di essere a disposizione con pari dignità e autorevolezza degli altri alleati”. E' quanto si legge in una nota congiunta firmata dagli amministratori spezzini di Italia Viva, con i sindaci di Vezzano e Bolano Battilani e Bertoni, il vicesindaco di Arcola Tinfena e i capigruppo di Spezia e Lerici Pecunia e De Luca.

“La nostra priorità – spiegano - è quella di dare una guida diversa alla Regione Liguria, una guida alternativa a Toti e al centrodestra, attraverso un programma chiaro che metta al primo piano sanità e infrastrutture. Lo diciamo come amministratori locali del territorio spezzino dopo l'esperienza di questi cinque anni di governo Toti che ci ha lasciati completamente soli nell'affrontare i problemi e le criticità dei nostri comuni”.



“Proprio per questo – aggiungono - l'esclusione di Italia Viva al tavolo nazionale delle trattative per le regionali in Liguria da parte di Pd e 5 Stelle ci ha sorpreso molto. L'autosufficienza della loro alleanza nella definizione del candidato e del programma porterà ad agevolare la corsa di Toti alla riconferma. Non vogliamo entrare nelle beghe e nello scontro interno tra il Pd nazionale e il Pd ligure che ha riempito le pagine dei giornali in questi giorni, ma vogliamo ribadire l'importanza di un confronto vero e senza pregiudizi che purtroppo in queste settimane è mancato, non di certo per volontà di Italia Viva.

A questi punti pensiamo per una ferma volontà da parte di Pd e 5 Stelle di escludere Italia Viva e le forze riformiste da un'alleanza basata sui programmi per il futuro della Liguria.

Dopo gli errori commessi da tutti 5 anni fa, che consegnarono la Liguria in mano a Toti, ci auguriamo che il Partito Democratico non voglia prendersi la responsabilità di un'altra sconfitta annunciata attraverso scelte mirate all'esclusione di forze alleate fondamentali per competere ad una vittoria elettorale”.