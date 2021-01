Referti Asl5 online, Menini (Cambiamo): "Passo avanti fondamentale"

La Spezia - Nella giornata di oggi e` stato ufficializzato che Asl5, nello spezzino, ha attivato il Portale Referti un servizio che permette la visualizzazione online e la stampa dei referti degli esami di laboratorio e di radiologia, erogati in regime ambulatoriale e prenotati tramite CUP. Il servizio sara` operativo 24 ore su 24 e sara` facilmente accessibile da tutti i cittadini, non necessitando di una tecnologia particolare; per poterne usufruire, infatti, bastera` essere in possesso di un collegamento internet e possedere un pc, uno smartphone o altri dispositivi. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale importanza per tutto il territorio, - afferma Daniela Menini, consigliera regionale di Cambiamo! - che consentira` ai cittadini dello spezzino di visualizzare e scaricare i referti direttamente da casa, senza doversi necessariamente recare in ospedale o in ambulatorio. Un passo avanti importante per tutti, soprattutto in un contesto storico come quello attuale nel quale risulta fondamentale evitare assembramenti e lunghe code".



"Il servizio, facoltativo e gratuito, non sostituisce ma si aggiunge alla consueta modalita` di ritiro di persona. - conclude Menini - Mi permetto, pero`, di unirmi alla Direzione Strategica di Asl 5 nel sottolineare l'importanza del ricorso ai servizi digitali come regola generale di comportamento. In questi casi e` bene unire immediatezza e sicurezza, ritirando i risultati senza fare la coda e riuscendo nel contempo a tutelare la nostra salute e quella degli altri".