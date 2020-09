Referendum, l'ex ministro Ferrero ospite di Rifondazione all'Arci del Canaletto

La Spezia - Doppia iniziativa di Rifondazione Comunista spezzina al sostegno del No al referendum di domenica e lunedì prossimi. Mercoledì 16 settembre alle ore 21 presso il Circolo Arci Canaletto (nell'area esterna causa emergenza covid) si terrà la conferenza pubblica

(trasmessa in diretta facebook) "Le ragioni del NO" con la segretaria provinciale Prc Veruschka Fedi, la presidente Arci La Spezia Stefania Novelli, la segretaria Cgil La Spezia Lara Ghiglione, il segretario regionale PCI Liguria Matteo Bellegoni e il Vicepresidente Sinistra Europea ed ex ministro Prc Paolo Ferrero.



Giovedì 17 settembre alle 21, in Piazza Luni a Sarzana, sarà la volta del professor Angelo d'Orsi dell'Università di Torino, uno dei massimi esperti gramsciani che verrà introdotto dalòl'avvocato giuslavorista Roberto Lamma e dalla segretaria provinciale spezzina di Rifondazione Veruschka Fedi. Anche questo evento si potrà seguire sulla diretta facebook dalla pagina Prc La Spezia.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.