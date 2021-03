Recovery Plan, Alleanza civica ne discute con l'ex ministro

La Spezia - Si svolgerà sabato 20 marzo alle ore 9,30 il primo appuntamento del ciclo di approfondimenti online organizzati da Movimento AvantInsieme – Alleanza civica. Il titolo di questo incontro sarà: RECOVERY PLAN - TRA PAURA E SPERANZA DEBITI O RIFORME?



Durante il dibattito interverranno:

ENRICO MORANDO - già Viceministro dell’economia – Fondazione Libertà Eguale

CRISTIANA PAGNI - Imprenditrice - Alleanza Civica / AvantInsieme

CARLO STAGNARO- Direttore dell’osservatorio sull’economia digitale dell’istituto Bruno Leoni

FRANCO D’ALFONSO - Presidente Alleanza Civica – Consigliere Comunale Milano,

introdurrà l’evento Riccardo Delucchi (AvantInsieme) e coordinerà l’evento Lorenzo Forcieri

(Presidente AvantInsieme)



Durante l’evento ci sarà spazio per gli interventi e le domande dei partecipanti per discutere

insieme delle prospettive del Recovery Plan anche in ottica di sviluppo locale.

Questo il link per partecipare all’evento:

https://meet.google.com/eut-wxyu-ggb